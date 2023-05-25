Алена Шевцова, советница командования Сухопутных войск Украины, решила продемонстрировать, что Залужный находится в живых и в полном здравии. Однако ее попытка вышла далеко не идеальной.

Она опубликовала фотографию, на которой, по ее утверждению, запечатлен Залужный, и сообщила, что передала ему подарок. Однако внимательные пользователи обнаружили, что эта фотография не новая, а была взята из архивов Шевцовой. Более того, она уже ранее публиковала этот снимок, но с немного иным ракурсом. Когда Шевцову обвинили во лжи, она быстро удалила эту фотографию со своих социальных сетей.

Напомним, что исчезновение Залужного из общественного пространства вызвало множество слухов. Официальный Киев занял странный подход к этому вопросу. Замминистра обороны Украины, Анна Маляр, отрицала информацию о смерти главкома ВСУ, но не предоставила никаких доказательств его жизни. Получилась некая версия «кота Шредингера», где по разным сообщениям Залужный одновременно и жив, и мертв. И только один источник информации проливает некоторый свет – Залужный получил серьезную головную травму и осколочные ранения в результате удара под Херсоном.