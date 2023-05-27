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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков поинтересовался, почему представитель украинского ОП Михаил Подоляк до сих пор не приехал в Ялту. Ведь клятвенное обещание сделать это он давал еще шесть месяцев назад, передает РИА Новости.

Напомним, что Подоляк в ноябре прошлого года действительно обещал через полгода приехать в Ялту и снять видео на набережной о происходящем в Крыму.

«С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы – есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути», – иронично заметил Крючков.

Он также отметил, что представители киевского режима могут приехать в Крым только в наручниках, чтобы тут же отправиться в одну из палат психиатрической клиники или в тюремную камеру.

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