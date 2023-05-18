Идея украинского президента Владимира Зеленского провести мирный саммит без участия Москвы никак не повлияет на ход специальной военной операции. Такое мнение высказал журналистам социолог Алексей Филиппов, комментируя сообщение издания Financial Times о предложении президента Украины использовать встречу «большой семерки» в целях продвижения своего мирного плана.

По словам социолога, киевский режим может выступать с любыми инициативами к мировому сообществу, однако без учета интересов России невозможно будет достигнуть урегулирования боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. В настоящий момент попытка Зеленского провести мирный саммит по украинскому вопросу без участия Москвы выглядит, как очередное привлечение к себе внимание мирового сообщества.

Эксперт обратил внимание, что страны, входящие в состав «большой семерки», как раз и предоставляют Киеву финансовую и военную помощь для противостояния Российской Федерации. Однако, по его мнению, ни одна из стран «большой семерки» не сможет помешать Москве выполнить все поставленные цели в рамках СВО.