В одной из американских тюрем в штате Пенсильвания побег совершили два заключенных. Об этом сообщает WPVI-TV. Причем интересен тот факт, что сотрудники исправительного учреждения не замечали того, что заключенные сбежали, целых 19 часов.

Как сообщается, о том, что 18-летний Амин Херст и 24-летний Насир Грант сбежали из тюрьмы Philadelphia Industrial Correctional Center, находящейся в городе Филадельфия, стало известно 8 мая в три часа дня. Однако выяснилось, что заключенные сбежали еще 7 мая в районе восьми вечера. Они смогли проделать дыру в ограждении и сбежали через нее. Отмечается, что с момента побега заключенных до момента выявления данного факта, сотрудники тюрьмы трижды проверялись камеры заключенных. Отсутствие двух человек тюремщики каким-то образом не заметили.

На вопрос журналистов, могли ли сотрудники тюрьмы поспособствовать побегу заключенных, комиссар исправительного учреждения Бланш Карни отказалась отвечать. Она только лишь заявила, что ведется расследования, и его результаты огласят несколько позднее.