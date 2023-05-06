ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал покушение на Захара Прилепина и заявил, что пришло время для симметричного ответа украинским террористам.

«… Мы отвечать уже когда-нибудь будем?», – поинтересовался ведущий в своем телеграм-канале.

Также Соловьев напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил, что террористов нужно «мочить в сортирах». Этот рецепт нужно задействовать и против украинских организаторов покушений, которые обнаглели от безнаказанности.

Напомним, автомобиль писателя Захара Прилепина подорвался на взрывном устройстве в Нижегородской области. Сам писатель выжил и находится в больнице в тяжелом состоянии. Водитель авто погиб на месте.

Следственный комитет уже сообщил, что исполнителем покушения является Александр Пермяков. Он заложил взрывное устройство, которое затем подорвал дистанционно. Задержали террориста при попытке выйти из леса в один из населенных пунктов региона.

Вам может понравиться

“Солнцепеки” ВС РФ испепеляют позиции ВСУ в западной части Артемовска

Портал «Военное дело» публикует видеозаписи интенсивных ударов по позициям ВСУ в Артемовске. Российские ВС задействуют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», которые буквально выжигают противника, не давая ему времени опомниться. Авторы публикации

Симоньян заявила, что необходимо отказаться от громких заявлений: «мы за все ответим»

Журналист и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских чиновников не заявлять о каких-либо ответных ударах. Такой пост она опубликовала в своем Телеграм-канале. По словам журналистки, необходимо исключить из

Военный рассказал, почему войска ВСУ сложно отодвинуть от Донецка

Линию фронта, которая проходит рядом со столицей Донецкой Народной Республики, сложно изменить. Прежде всего, это связано с тем, что все населённые пункты рядом с Донецком ВСУ превратили в “настоящие крепости”.