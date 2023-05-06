Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал покушение на Захара Прилепина и заявил, что пришло время для симметричного ответа украинским террористам.

«… Мы отвечать уже когда-нибудь будем?», – поинтересовался ведущий в своем телеграм-канале.

Также Соловьев напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил, что террористов нужно «мочить в сортирах». Этот рецепт нужно задействовать и против украинских организаторов покушений, которые обнаглели от безнаказанности.

Напомним, автомобиль писателя Захара Прилепина подорвался на взрывном устройстве в Нижегородской области. Сам писатель выжил и находится в больнице в тяжелом состоянии. Водитель авто погиб на месте.

Следственный комитет уже сообщил, что исполнителем покушения является Александр Пермяков. Он заложил взрывное устройство, которое затем подорвал дистанционно. Задержали террориста при попытке выйти из леса в один из населенных пунктов региона.