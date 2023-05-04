Портал «Военное дело» публикует видеозаписи интенсивных ударов по позициям ВСУ в Артемовске. Российские ВС задействуют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», которые буквально выжигают противника, не давая ему времени опомниться.

Авторы публикации отмечают, что «вагнеровцы» ведут финальный штурм, намереваясь освободить город от боевиков ВСУ. На вражеские позиции обрушиваются тонны снарядов, подавляя способность к сопротивлению.

На других видеозаписях, сделанных с беспилотных аппаратов, хорошо видны последствия ударов ТОС-1А. Город пылает, его улицы практически полностью в руинах, сильным пожаром охвачены последние здания, удерживаемые боевиками ВСУ.

Напомним, что противник удерживает не более 2-3 квадратных километров на окраинах городе, откуда его усиленно выдавливают российские ВС, использующие артиллерию и авиацию.