НАТО придется хорошенько подумать прежде чем предпринимать какие-то агрессивные действия. В противном случае оперативно-тактические комплексы “Искандер-М”, размещенные в Беларуси, наставят блок на путь истинный, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, отмечают, что Запад пугает лишь одна мысль о наличии в Белоруссии российских комплексов. Они способны использовать ядерную боеголовку, что существенно повышает риски для Североатлантического альянса.

При этом ни Москва, ни Минск никаких договоров не нарушали. Ядерные боезаряды для “Искандеров” полностью контролируются из России, но зато теперь Польша и другие страны агрессивного блока задумаются, стоит ли им планировать боевые действия против Белоруссии.