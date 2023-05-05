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В распоряжении РФ имеется самое опасное в мире оружие, способное одним ударом стереть с карты небольшое государство, пишет китайское издание Sohu. Авторы поясняют, что речь идет о «поезде смерти» – железнодорожном ракетном комплексе «Баргузин», который после модернизации получил новые возможности.

Один залп комплекса – это три межконтинентальные баллистические ракеты с дальностью до 6 тысяч километров. Перед таким ударом не устоит ни одна противоракетная оборона, уверены авторы публикации, перевод которой представлен «ИноСМИ».

Также китайские эксперты утверждают, что разработка, а затем и модернизация поезда «Баргузин» позволила вывести оборону национальных интересов РФ на принципиально новый уровень.

Одним из главных преимуществ «поезда смерти» аналитики называют его мобильность. Комплекс быстро перемещается по обширной сети российских железных дорог, он неотличим от обычного железнодорожного состава, поэтому установить его местонахождение в текущий момент времени не представляется возможным.

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