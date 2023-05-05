Эксперты китайского издания Sohu посвятили новую публикацию «сухопутному линкору», который маневрирует на бескрайних просторах РФ. То есть, железнодорожному ракетному комплексу «Баргузин», на Западе называемом «поездом смерти».

Один залп этого комплекса, состоящий из трех ракет, может уничтожить небольшую страну. Кроме того, с дистанции в 1000 километров он способен пустить на дно натовский авианосец, а также разгромить целую вражескую армаду, находящуюся на берегу, передает портал Ura.ru.

Именно из-за своих возможностей комплекс «Баргузин» и был назван поездом смерти. В 2012 году его намеревались оснастить новейшими ракетами «Ярс» с дальностью поражения целей до 12 тысяч километров, однако еще через пять лет программа разработки БЖРК была приостановлена. Впрочем, не исключено, что ее возобновят и на железных дорогах России появится модернизированный «Баргузин», способный обеспечить надежную защиту страны.