Российские снайперы из ОБТФ «Каскад» с ювелирной точностью ликвидируют боевиков вооруженных сил Украины при помощи мощных дальнобойных винтовок. Об этом сообщает портал «Русская весна».

Автор материала отмечает, что под Угледаром продолжаются ожесточенные боевые действия между российскими силами и боевиками украинской армии. В боевых действиях активное участие принимают и снайперы ОБТФ «Каскад», которые с ювелирной точностью ликвидируют живую силу противника на большом расстоянии.

Сообщается, что один из российских снайперов заметил двух украинских боевиков, общавшихся между собой на позициях линии боевого соприкосновения. В результате точного выстрела один из украинских военнослужащих был ликвидирован на месте.

Также бойцы ОБТФ «Каскад» успешно уничтожают бронетехнику и артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов «Ланцет».