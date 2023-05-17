Компания «РСГ», аффилированная с главой Комитета по строительству Игорем Креславским, начала ремонт Свердловской набережной в Петербурге. Еще на этапе проведения тендеров были замечены «странности», так как бюджет проекта «похудел» на 60 млн рублей, а в Комитете по госзаказу «забыли» о сфинксах.

При объявлении конкурса стартовая цена проекта была значительно занижена. В 2018-2019 годах на разработку проекта планировалось выделить 883 млн рублей из бюджета, но уже на старте тендера сумма сократилась до 828,2 млн рублей. Из-за отсутствия желающих конкурс был перенесен на декабрь, сумма тендера снова уменьшилась и составила 823,7 млн рублей. Куда делись почти 60 млн — остается загадкой.

Во второй раз на конкурс были поданы заявки от двух компаний, одной из которых стала «РСГ». СМИ выяснили, что до этого она называлась «РосСтройИнвест-Комплекс», а «РСГ» аффилированна с холдингом «РСТИ», совладельцем которого является глава Комитета по строительству Игорь Креславский. Эту должность он получил благодаря главе города Александру Беглову.

Примечательно, что второй тендер был заблокирован по требованию ФАС из-за жалобы компании «Зодчий». Ее представители усмотрели нарушения в конкурсе в части «опасности и технологической сложности» реконструируемого объекта. Другими словами, конкурс должен быть проведен в формате ограниченного участия.

Об опыте работе «РСГ» с подобными объектами ничего не известно. В «Мостотресте» утверждают, что в состав Свердловской набережной входят объекты культурного наследия (ОКН) «пристань с гротом и сфинксами». У подрядчика должен быть опыт проведения работ с ОКН. Учитывая, что победа в конкурсе досталась компании председателя Комстроя, не исключено, что скоро станут известны и другие сомнительные детали, включая коррупционную составляющую.