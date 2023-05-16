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Украинские войска планируют прорваться на левый берег реки Днепр и закрепиться на нём, создав плацдарм для дальнейшего наступления. Сейчас идёт разработка соответствующей операции и закупка необходимого оборудования. Об этом пишет “МК” со ссылкой на телеграм-канал “Резидент”.

Источники телеграм-канала утверждают, что операцию по прорыву на берег Днепра, который контролируют российские силы, разрабатывает британская разведка совместно со Службой безопасности Украины. Предполагается, что спецподразделения украинских войск, которые проходили обучение в Великобритании, в ночное время смогут высадиться в районе Энергодара и Запорожской АЭС. После чего взять город и станцию под свой контроль.

Для этой цели уже куплено 5 тысяч подводных буксировщиков для дайвинга. Они, как сообщается, будут использоваться во время десантной операции. В публикации подчёркивается, что одно из главных условий начала операции – Днепр должен достаточно прогреться, чтобы можно было использовать разные виды техники.

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