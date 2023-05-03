Киевские власти, возможно, готовят провокации в Приднестровье. По данным украинских средств массовой информации, к границам Республики отправлены составы с военнослужащими и оружием. Об этом сообщает “МК”.

СМИ утверждают: ВСУ направляют в сторону Приднестровья артиллерийские системы, бронетехнику, а также боеприпасы в большом количестве. Официальных сообщений по поводу переброски войск ВСУ к границам Приднестровской Молдавской Республики не было.

Эксперты, на которых ссылается “МК”, отмечают, что такие действия Киева направлены на то, чтобы Россия открыла второй фронт, защищая Приднестровье. Ранее уже появлялись сообщения о том, что в Одесскую область Украины ВСУ перебросили примерно 4 тысячи бойцов. По некоторым данным, они должны участвовать в подготовке наступления на Приднестровье, которое запланировано на середину мая.