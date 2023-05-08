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Украина получит специально модифицированные танки «Абрамс», которые будут избавлены от всех «чувствительных» технологий, передает ТАСС со ссылкой на издание USA Today. Колин Смит, представляющий организацию RAND Corporation, сообщил, что такой подход используется по отношению ко всем партнерам Соединенных Штатов.

Высококлассные модели остаются только на территории США, для партнеров и союзников проводится их модернизация, которая дает возможность не допустить попадания современных технологических решений в руки инженерам из других государств.

В случае с Украиной США боятся, что сенсорные технологии окажутся у конструкторов из РФ, которые быстро в них разберутся и разработают средства противодействия «Абрамсам».

Смит не указывает, о каких именно технологиях идет речь, но поясняет, что на орудиях моделей наивысшего класса, которые используются только войсками США, установлены системы прицеливания, которые не достанутся Киеву.

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