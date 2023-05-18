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Юная жительница Краснодарского края Даша (имя изменено СМИ в целях конфиденциальности) покончила с собой спустя несколько месяцев после гибели отца – героя ЧВК «Вагнер» Евгения Истомина, в зоне спецоперации. Историю 12-летней девочки рассказали журналисты.

Даша родилась в 2010 году от союза Евгения с Ольгой. Однако мать вскоре оставила ее, а затем вновь вышла замуж. В 2019 году отца Даши лишили свободы по ст. 228 УК РФ сроком на семь лет. В результате малышка росла с бабушкой.

После начала СВО Истомин отправился в составе ЧВК «Вагнер» в зону СВО. Практически в это же время девочка поехала в Краснодар жить вместе с матерью. Вскоре стало известно, что герой ЧВК «Вагнер» погиб в ночь на 23 октября под Бахмутом. Соответствующую информацию опубликовала администрация Марксовского района.

В марте Даша рассказала родственникам по линии отца, что мать запретила ей общаться с ними. При этом девочка жаловалась на плохое самочувствие и обмороки. Об этом рассказала ее тетя Ирина.

Последний раз Даша связалась с родными 5 апреля. Она рассказала о желании вернуться в музыкальную школу. Однако уже на следующий день стало известно, что она покончила с собой. Сразу после похорон тетя девочки написала заявление на Ольгу в Следственный комитет. Они подозревают, что именно мать довела ребенка до самоубийства.

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