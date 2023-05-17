Украинские СМИ признали потерю небольшого населенного пункта Масютовка на Купянском направлении. Он располагается всего в 11 километрах от города, поэтому предчувствие скорого разгрома, которое накапливается у боевиков ВСУ на этом участке фронта, вполне оправдано, пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватель Александр Ситников отмечает, что оборону в Масютовке держали 40 боевиков 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Толку от них было чрезвычайно мало, но Киев нашел объяснение, сообщив, что населенный пункт находился в серой зоне. В итоге часть бойцов ВСУ была ликвидирована, а вторая перешла в разряд «трехсотых».

Ситуация в Масютовке в очередной раз демонстрирует, что для киевского режима территориальная оборона – это всего лишь пушечное мясо. Генштаб ВСУ опубликовал в Сети и показал в бесконечном телемарафоне «картинку» героической защиты населенного пункта, отчитался о раненых и погибших, после чего навсегда забыл и о тех, и о других.