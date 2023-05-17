ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские СМИ признали потерю небольшого населенного пункта Масютовка на Купянском направлении. Он располагается всего в 11 километрах от города, поэтому предчувствие скорого разгрома, которое накапливается у боевиков ВСУ на этом участке фронта, вполне оправдано, пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватель Александр Ситников отмечает, что оборону в Масютовке держали 40 боевиков 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Толку от них было чрезвычайно мало, но Киев нашел объяснение, сообщив, что населенный пункт находился в серой зоне. В итоге часть бойцов ВСУ была ликвидирована, а вторая перешла в разряд «трехсотых».

Ситуация в Масютовке в очередной раз демонстрирует, что для киевского режима территориальная оборона – это всего лишь пушечное мясо. Генштаб ВСУ опубликовал в Сети и показал в бесконечном телемарафоне «картинку» героической защиты населенного пункта, отчитался о раненых и погибших, после чего навсегда забыл и о тех, и о других.

Вам может понравиться

Ночными ударами ВС РФ поражены пункты дислокации ВСУ в Николаеве и Херсоне

На большей части территории Украины в ночь на 17 мая несколько раз объявлялась воздушная тревога. При этом ВМФ РФ поразил крылатыми ракетами калибр военные цели противника в нескольких регионах, передает

Расчет ОТРК «Искандер» нанес удары по инфраструктуре ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами украинских ВС в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что для удара по цели использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Склад был

РВ: ЧВК «Вагнер» устроила огненный ад в Бахмуте, накрыв «зажигалками» крепость ВСУ

Минувшая ночь обернулась огненным адом для боевиков ВСУ, засевших в последнем укрепрайоне Артемовска (Бахмута). Чтобы выкурить их из многоэтажных зданий, бойцы ЧВК «Вагнер» задействовали зажигательные боеприпасы, сообщил портал «Русская весна».