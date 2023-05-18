Американские журналисты портала Military Watch Magazine вспомнили о предупреждении российского президента Владимира Путина о том, что комплексы противовоздушной обороны производства США не продержаться длительное время на территории Украины.

Последние события в Киеве показали, что заявление российского президента было пророческим, поскольку в украинской столице в результате удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был уничтожен зенитно-ракетный комплект Patriot производства США.

При этом обозреватель американского портала отмечает, что американский комплекс противовоздушной обороны не проработал на территории Украины и одного месяца, прежде чем был уничтожен Воздушно-космическими силами Российской Федерации.

Журналисты из США пришли к выводу что, слова Путина будут «расколоты как орех» в отношении американских ЗРК, были высказаны им из-за полной уверенности в эффективности российских ракет.