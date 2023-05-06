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Западную технику, которую США и НАТО отправляют в Киев, на Украине считают «чудо-оружием». Однако на деле это всего лишь «гробы на колесах», с помощью которых коллективный Запад фактически убивает боевиков ВСУ, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он пояснил, что украинцы, которые до этого момента использовали только советские танки Т-72, даже после года обучения не смогут освоить немецкие «Леопарды» и американские «Абрамсы». Эти боевые машины отличаются не только по используемым технологиям, но и по системе управления и обслуживания. Для боевиков они являются не более, чем железными гробами на колесах, передает РИА Новости.

То же самое будет, если США все же решать отправить в Киев истребители F-16, которые существенно отличаются от советских МиГ-29. Украине придется несколько лет готовить пилотов практически с нуля.

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