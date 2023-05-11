По мнению военного эксперта Константина Сивкова, британские ракеты Storm Shadow, которые по последней информации уже прибыли на Украину, представляют серьезную опасность не только для Вооруженных сил в зоне СВО, но и для всей страны. Несмотря на обещания Лондону не задействовать боезаряды для ударов по мирным городам РФ, Киев все же может это делать.

Эксперт напомнил, что дальность ракет составляет 250 километров (по некоторым данным – до 560 км). При этом они могут запускаться в обход систем противовоздушной обороны России и обманывать даже самолеты ДРЛО. Именно в этом кроется главная опасность Storm Shadow.

С этим мнением согласны далеко не все эксперты. Они считают, что Киев надеется получить новое супероружие, но ВС РФ так же адаптируются к нему, как и ко всем остальным западным боевым системам.