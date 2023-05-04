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Активизация украинских беспилотников, которые все чаще стали появляться над территорией России – это попытка спровоцировать Россию на удар по центрам принятия решений, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы публикации напоминают, что в ночь на 3 мая ВСУ пытались атаковать Кремль, буквально за несколько дней они нанесли удары по трем нефтеперерабатывающим предприятиям. На Новошахтинском НПЗ пожар был потушен даже без участия пожарных, а в Краснодарском крае возгорание удалось устранить спустя пару часов после удара.

Военный эксперт Константин Сивков пояснил, что такими действиями ВСУ явно напрашиваются на жесткий ответ России. При этом ее целями могут быть как Офис президента на Банковой, так и целиком военные структуры – Генеральный Штаб или Главное управление разведки.

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