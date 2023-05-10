Бывший агент службы внешнеполитической разведки Британии Аластер Крук сообщил, что украинские Вооруженные силы не могут конкурировать с российской армией по всем параметрам, несмотря на оказываемую помощь западными странами. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что у украинской армии нет достаточного количества снарядов и артиллерийских орудий, тогда как у российской армии есть все необходимое для атаки. Крук сообщил, что у ВСУ всего около 50 тысяч подготовленных солдат, в то время как у армии РФ их в разы больше.

Он заключил, что такая ситуация говорит о том, что киевский режим не готов к запланированному контрнаступлению.

Ранее глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что ожидаемое контрнаступление ВСУ не будет решающим этапом вооруженного конфликта. Он также отметил, что западные союзники Зеленского должны ускорить поставки вооружения и увеличить его объем.