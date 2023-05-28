После освобождения Артемовска российские ВС начали стремительное продвижение в Харьковской области. Однако обозреватель портала “Свободная пресса” Александр Ситников считает, что Киев мог устроить ловушку на этом направлении.

Так, на протяжении полутора суток российские военные на два километра продвинулись вперед на участке Лиман Первый – Масютовка. Кроме того, они продолжают смещаться к югу и западу от упомянутой Масютовки, практически не встречая сильного сопротивления противника.

Однако столь быстрое продвижение вряд ли продлится долго, считают эксперты, которые отслеживают события на Харьковском направлении. Они поясняют, что ВСУ сконцентрировали серьезные силы на линии от Купянска до Двуречного и почти до самых российских рубежей. Не исключено, что они специально выманивают ВС РФ, чтобы нанести удар.