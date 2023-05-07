Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, может стать главной целью украинского контрнаступления. Обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников уверен, что все высказывания представителей киевского режима о «возвращении Крыма» призваны лишь отвлечь внимание ВС РФ. В распоряжении ВСУ недостаточно сил для столь сложной операции.

Ситников считает, что и при попытке окружить либо захватить Энергодар украинская армия столкнется со сложностями. ВС РФ грамотно выстроили оборону на освобожденных территориях Запорожской области, прорвать которую будет невероятно сложно.

«Согласно инсайдам с Банковой, Вашингтон и, следовательно, Киев готовы довольствоваться малым — ЗАЭС, чтобы и впредь США могли оказывать посильную для американского бюджета поддержку бандерштату», – написал Ситников.

Эксперты также отмечают, что Киев может попытаться выйти к Мелитополю и Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, однако это станет для него практически невыполнимой задачей.