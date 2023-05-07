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Портал «Свободная пресса» сообщает об уничтожении крупного склада с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра. Обозреватель Александр Ситников пишет, что украинское командование сообщило о прилете под Херсоном, но подробности традиционно умалчивает.

По словам автора публикации, подобные удары стали более частыми, так как Киев готовится к контрнаступлению в Запорожской области. Именно туда переброшены зенитно-ракетные комплексы, которые раньше худо-бедно, но все же защищали места размещения боевиков и склады. Сейчас потери ВСУ на правом берегу существенно возросли.

Причина – «Гвардия наступления», которую насобирал Киев, нуждается в технике и вооружении. Именно поэтому системы противовоздушной обороны из Днепропетровска, Одессы и Херсона перебрасываются в Запорожскую область. Командование ВСУ отлично знает о превосходстве ВС РФ в воздухе и пытается свести его к минимуму, оголяя тылы.

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