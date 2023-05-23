Военный корреспондент издания «Свободная пресса» Александр Ситников сообщил о разгроме штаба запрещенного в России нацистского батальона «Кракен»*. Он попал под ракетный удар, который нанесли Вооруженные силы РФ. Телеграм-каналы на Украине распространили эту информацию.

По предварительным данным, глава «Кракена»* Сергей Величко, известный под позывным «Чили», также пострадал в результате удара. Представитель канала Телеграм под названием «Старше Эдды» оставил краткий комментарий, обращаясь к нему: «…Чили, если ты жив, не играй в Залужного, дай знать, что произошло».

Напомним, что Сергей Величко и его напарник, которых разыскивает МВД России, устроили в марте прошлого года пытки и казни российских солдат, попавших в плен в Харьковской области.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.