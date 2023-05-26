Заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании Корпуса морской пехоты численностью в 20 тысяч боевиков прокомментировал обозреватель портала “Свободная пресса” Александр Ситников.

Он отметил, что “Корпус” будет создаваться примерно так же, как и пресловутая “Гвардия наступу”, часть которой уже ликвидирована. Не исключено, что Киев будет обезьянничать, что максимально приблизить подразделение к американскому Корпусу морской пехоты. Но в этом случае ему не будет хватать всего одной детали – мощного флота.

Ситников отметил, что для форсирования Днепра совсем не обязательно создавать новые подразделения и называть их так же, как и у американских кураторов. А для высадки на территорию Крымского полуострова у Киева нет специальных десантных кораблей, как и вообще Военно-морского флота.