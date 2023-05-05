Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских чиновников не заявлять о каких-либо ответных ударах. Такой пост она опубликовала в своем Телеграм-канале.

По словам журналистки, необходимо исключить из своих заявлений фразу «готовим ответ». Она отметила, что следует оказаться от каких-либо заявлений вообще, ведь «чем больше заявлений — тем меньше веры в них». Симоньян отметила, что красноречиво смотрятся не слова и заявления, а поступки и действия.

Напомним, что российские власти обвинили киевский режим в атаке на Кремль. В свою очередь, украинская сторона отрицает какую-либо причастность к данному инциденту. В городах Российской Федерации был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

3 мая один из беспилотников был сбит в Москве над Сенатским дворцом, где находится резиденция президента Российской Федерации Владимира Путина. По официальным данным, пострадавших и разрушений нет.

Вам может понравиться

«РВ»: Испугавшийся приближения российских военных боец ВСУ впал в ступор от ужаса на поле боя

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с украинским боевиком, неадекватно отреагировавшим на приближение российских военнослужащих. При этом он принял за ВС РФ своих же сослуживцев, объясняют военные корреспонденты. Боевик внезапно впал

Истребители стран НАТО поднимались в воздух для перехвата российского Ту-142

Российский противолодочный самолёт Ту-142 заставил понервничать военных в Великобритании и Норвегии. В этих странах подняли истребители для перехвата воздушного судна ВКС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС

В Кировоградской области после удара тремя дронами-камикадзе “Герань” горит нефтебаза

В ночь на 3 мая в Кировоградской области вспыхнул сильный пожар на местной нефтебазе. В телеграм-каналах появились видео и фото, на которых виден огромный столб пламени и черного дыма. Руководитель