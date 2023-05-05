Журналист и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала российских чиновников не заявлять о каких-либо ответных ударах. Такой пост она опубликовала в своем Телеграм-канале.

По словам журналистки, необходимо исключить из своих заявлений фразу «готовим ответ». Она отметила, что следует оказаться от каких-либо заявлений вообще, ведь «чем больше заявлений — тем меньше веры в них». Симоньян отметила, что красноречиво смотрятся не слова и заявления, а поступки и действия.

Напомним, что российские власти обвинили киевский режим в атаке на Кремль. В свою очередь, украинская сторона отрицает какую-либо причастность к данному инциденту. В городах Российской Федерации был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

3 мая один из беспилотников был сбит в Москве над Сенатским дворцом, где находится резиденция президента Российской Федерации Владимира Путина. По официальным данным, пострадавших и разрушений нет.