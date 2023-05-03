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Военный аналитик Борис Рожин опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с поражением украинского опорного пункта. Он рассказал, что объект был выжжен дотла с использованием термобарического боеприпаса.

На кадрах видно, что опорник полностью уничтожен, а личный состав полностью ликвидирован. От термобарических снарядов спастись практически невозможно, так как они содержат аэрозольную смесь, моментально воспламеняющуюся после взрыва. Она поднимает температуру воздуха до 3000 градусов, а также создает область повышенного давления, выжигая все на своем пути.

Напомним, российские ВС продолжают уничтожать места размещения украинских военных, скопления техники и опорные пункты, разрушая логистические маршруты и предпринимая все возможные меры для срыва намечающегося контрнаступления.

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