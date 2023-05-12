Комиссия по вопросам безопасности нижней палаты швейцарского парламента, а впоследствии и комиссия Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии выступили с предложением об отмене экспортного контроля за произведенной в конфедерации военной техникой. Данное предложение позволит производить реэкспорт швейцарского вооружения в третьи страны.

Парламент должен рассмотреть поправки в законодательство о реэкспорте вооружений уже в июне 2023 года. В случае успешного голосования новые правила вступят в силу в марте 2024 году. По словам главы комиссии по вопросам безопасности Совета кантонов, данное решение будет способствовать развитию швейцарской оборонной промышленности.

Ранее Швейцария запрещала европейским странам, имеющим на вооружении швейцарскую военную технику, отправлять ее на территорию Украины. Данное решение было обусловлено политикой нейтралитета Швейцарии, запрещающей передачу своего вооружения в страны, где идут активные боевые действий.