Стали известны сроки, когда Швеция передаст Киеву обещанные ещё в начале года самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer. По данным Минобороны Украины, это произойдёт уже летом. Более точных сроков нет. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на телеграм-канал военного ведомства.

Отмечается, что САУ прибудут в распоряжение ВСУ уже с обученными их управлению экипажами. Сейчас подготовка украинских артиллеристов завершается в Швеции. Там же военные ВСУ завершают тренировки по управлению бронированными автомобилями CV 90. Стокгольм также планирует направить их Киеву.

Очередной пакет военной помощи Украине в Швеции анонсировали ещё в январе. Кроме указанной техники, в него планировалось включить БМП Type 90. Предполагается, что ВСУ получат полсотни единиц боевых машин пехоты.