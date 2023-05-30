Военный эксперт Владислав Шурыгин поделился своими наблюдениями относительно сегодняшней атаки на Москву с использованием дронов. Он указал, что информация о подготовке такой массовой атаки поступила еще в конце декабря, но из-за нехватки дронов дальнего радиуса действия украинские вооруженные силы не смогли сформировать группу для проведения атаки в тот момент. По прошествии полугода они наконец смогли осуществить эту атаку.

Анализируя опубликованные в сети видео, эксперт сделал вывод, что использовались беспилотные летательные аппараты средней дальности, способные пролететь до 500 километров. Это позволяет сделать логичный вывод, что атака на Москву представляет собой специальную операцию Главного управления разведки, которое задействовало свою агентуру на территории России для проведения удара.

Шурыгин также пояснил, что если бы дроны были запущены с территории Украины, их пролет неизбежно был бы замечен заранее. Однако факт обнаружения дронов только в Подмосковье подтверждает использование вражеской агентурой российской территории во время атаки.