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В Сети появились эксклюзивные кадры, подтверждающие освобождение бойцами ЧВК «Вагнер» территории воинской части в Артемовске (Бахмуте). Сообщается, что боевики ВСУ и грузинские наемники, которые дислоцировались на этом объекте, выбиты штурмовыми подразделениями «оркестра».

Оборону части пытались удерживать пограничные части из Львова, батальон «Спартан», а также 205-й и 206-й батальоны территориальной обороны. К ним также примкнули уцелевшие наемники из Грузии.

Сейчас все подразделения перебрались в многоэтажные дома на улице Освободителей Донбасса, так как не сумели удержать территорию части. Одновременно с этим «вагнеровцы» стремительно наступают, уничтожая позиции 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ на ул. Юбилейной в южной части города и 127-й бригады территориальной обороны на севере.

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