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Согласно сообщению ряда Телеграм-каналов, 18 мая штурмовыми группами ЧВК «Вагнер» был взят еще один из укрепрайонов ВСУ в Артемовске (украинское название Бахмут), расположенный в квартале Домино в нижней части улицы Юбилейная. Отмечается, что на данный момент «музыканты» осуществляют зачистку частного сектора, расположенного вдоль улиц Чайковского.

Группа «Вагнера» уничтожает бойцов ВСУ, которые цепляются за каждый дом в Артемовске и за каждый клочок земли, заявляет основатель ЧВК Евгений Пригожин. Невероятные усилия прикладывают саперные группы «вагнеровцев», ведь на освобожденных участках города ВСУ заминировали большую часть зданий во время своего отхода.

Ранее Евгений Пригожин сообщал, что штурмовые отряды «музыкантов» за 18 мая смогли продвинуться вперед на 400 метров. По его словам, под контролем противника осталось менее квадратного километра территории Артемовска. По всей вероятности, украинское командование отдало приказ максимально долго держать позиции в населенном пункте.

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