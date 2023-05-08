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Штурмовики частной военной компании «Вагнер» при поддержке со стороны российских войск ВДВ и войск ЮВО идут в атаку в западной части Артемовска (укр. название Бахмут).

Воздушно-десантные войска поддерживают штурмовиков и сковывают подразделения ВСУ на флангах. В результате оперативно-тактических ударов и огня артиллерии «Южной» группировки войск неприятель был разгромлен в районах Красное, Богдановка и Часов Яр.

За последние сутки авиация сделала пять вылетов, а артиллерия РФ выполнила 69 огневых задач. Потери боевиков киевского режима и иностранных наемников за прошедшие сутки составили более 380 человек, а также значительное количество техники, включая один боевой танк, четыре бронированные машины, а также самоходную артустановку «Акация».

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