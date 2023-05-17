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Количество ракет, которые «сбивает» украинская ПВО, постоянно оказывается в несколько раз большим, чем запускает Россия. Помимо этого, командование ВСУ и руководство страны совсем запутались в типах боезарядов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Так он прокомментировал высказывания украинской стороны о шести якобы сбитых ракетах «Кинжал» в ночь на 16 мая.

«Мы не запускали столько “Кинжалов”, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», – заявил Шойгу.

Напомним, что Киев ранее уже сообщал о «сбитой» ракете Х-47 «Кинжал». Тогда Минобороны РФ также опровергло эту информацию, сообщив, что скорость гиперзвуковых боезарядов превосходит предельные параметры всех имеющихся в распоряжении ВСУ средств противовоздушной обороны.

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