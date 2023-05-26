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Украинские ВС предприняли попытку атаковать военный аэродром в Ростовской области. Над ним была сбита оперативно-тактическая ракета “Гром”, способная развивать скорость до 5 тысяч километров в час, сообщает телеграм-канал Shot.

Авторы публикации отметили, что ракета шла на высоте около 17 километров и была своевременно обнаружена средствами ПВО. Ее сбили на подлете к аэродрому Морозовск. Целью удара ВСУ было уничтожение самолетов и вертолетов, находящихся на объекте.

Об уничтожении украинской ракеты сообщил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что противовоздушная оборона отработала четко, а также призвал жителей сохранять спокойствие.

Напомним, что “Гром” – это модификация тактических ракет “Точка-У”, являющаяся аналогом российских ОТРК “Искандер”.

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