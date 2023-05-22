В интервью германскому тв-каналу Welt, канцлер Германии, Олаф Шольц, заявил, что Украина будет продолжать получать вооружение от своих союзников после завершения конфликта. Он отметил, что обеспечение гарантий безопасности и вопрос о вооружении Украины будут рассмотрены в будущем.

«Мы должны обсудить вопрос гарантий безопасности в будущем. Эти гарантии включают в себя вопрос о том, насколько мы будем поставлять вооружение Украине после войны. Украина будет оснащена современным западным оружием», – подчеркнул Шольц в ответ на вопрос о возможности сигнала от НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

На вопрос о поддержке членства Украины в НАТО после завершения военного конфликта, Шольц отметил, что в ближайшем будущем это точно не произойдет. Он пояснил, что членство в НАТО требует выполнения ряда условий, которые Украина сейчас не в состоянии выполнить.