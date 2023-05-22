ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В интервью германскому тв-каналу Welt, канцлер Германии, Олаф Шольц, заявил, что Украина будет продолжать получать вооружение от своих союзников после завершения конфликта. Он отметил, что обеспечение гарантий безопасности и вопрос о вооружении Украины будут рассмотрены в будущем.

«Мы должны обсудить вопрос гарантий безопасности в будущем. Эти гарантии включают в себя вопрос о том, насколько мы будем поставлять вооружение Украине после войны. Украина будет оснащена современным западным оружием», – подчеркнул Шольц в ответ на вопрос о возможности сигнала от НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

На вопрос о поддержке членства Украины в НАТО после завершения военного конфликта, Шольц отметил, что в ближайшем будущем это точно не произойдет. Он пояснил, что членство в НАТО требует выполнения ряда условий, которые Украина сейчас не в состоянии выполнить.

Вам может понравиться

Пригожин выделил несколько армейских подразделений, помогавших группе «Вагнера» освобождать Артемовск

Бои за Артемовск продолжались на протяжении девяти месяцев. Украинские боевики не хотели отдавать город, поэтому схватка с противником была необычайно ожесточенная. 20 мая Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Артемовска

В зоне СВО ликвидирован чешский наемник, выдававший себя за медика

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован очередной иностранный наемник, воевавший на стороне ВСУ. На этот раз российские бойцы уничтожили чешского наемника Мартина Тейлора. Соответствующую информацию сообщил ряд Телеграм-каналов. Согласно

Американские СМИ: США не хотят передавать Киеву F-16 из-за возможной потери репутации самолета

В американской прессе появились материалы, согласно которым правительство США не желает передавать на Украину свои истребители F-16 из-за опасений, что самолет утратит свою репутацию в боях в зоне СВО. Главный