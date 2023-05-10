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Популярный российский певец SHAMAN выступил на праздничном концерте в Екатеринбурге, посвященном празднованию 78-й годовщины Дня Победы. Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя) спел несколько популярных своих песен, в том числе и композицию «Я русский». А завершил свое выступление исполнением гимна Российской Федерации.

Во время саундчека артиста многие обратили внимание на его футболку. По информации журналистов, на ней был изображен портрет его прадеда-фронтовика Михаила Селедкина. Отмечается, что прадед исполнителя ушел на фронт в 1941 году, а вернулся домой в 1945. По завершению боевых действий Михаил Селедкин был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в ВОВ». Прадед исполнителя умер в 1976 году.

На вопрос журналистов, почему Ярослав решил выступить в День Победы именно в Екатеринбурге, он ответил: «Екатеринбург для меня уже стал родным городом, здесь меня встречают по-особому».

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