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Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал высказываниям певицы Лаймы Вайкуле о Дне Победы. В своем канале Телеграм он опубликовал фотоснимок, который, по его мнению, доказывает лицемерную и лживую природу артистки, пишет «Царьград».

Это фото, сделанное несколько лет назад в День Победы, показывает Вайкуле в объятиях с актером Леонидом Ярмольником и певцом Александром Буйновым. Радость на ее лице говорит о том, что она не испытывает никакой печали от празднования 9 Мая и при этом отмечает День Победы в России.

Согласно сообщению, Лайма Вайкуле рассказала об «узурпированности» россиянами Дня Победы и о несуществующей ценности памятника советским воинам, что вызывает у нее искреннее недоумение.

При этом артистка сообщила, что никогда не отмечала праздник и не понимала мероприятий в честь Дня Победы. Ее высказывания вызывали волну гневных комментариев.

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