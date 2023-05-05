Специалисты из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что женщины, имеющие лордотическую позу становятся желанными для противоположного пола. Результаты своего исследования они опубликовали в издании Sexes.

Для своего эксперимента ученые отобрали 82 участника обоих полов. Каждому из испытуемых была продемонстрирована 3-D модель женщины, стоящей в лордотической позе. По итогу психологи выяснили, что видя женщину в такой позе, другая представительница прекрасного пола начинает чувствовать конкуренцию, у нее появляется желание бороться за мужчину. Что касается мужчин, то данная поза для них является сексуально привлекательной, так как она является естественной для процесса совокупления. Поэтому женщины, стоящие в такой позе, вызывают сексуальное возбуждение у мужчин.

Отметим, что лордотическая поза представляет собой положение тела женщины, когда ее таз отведен назад, а живот несколько выступает вперед. В поясничном отделе отмечается заметный изгиб.