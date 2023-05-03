ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Минобороны России сообщили, что сержант гвардии Владимир Раздорожный, находясь под обстрелом со стороны украинских Вооруженных сил, смог починить поврежденный автомобиль российских десантников.

Боевая машина получила повреждения в результате минометной атаки неприятеля. Командир, после того как оценил обстановку, принял решение провести ремонтные работы.

В результате выполненной работы десантники смогли продолжить движение без каких-либо потерь среди личного состава. Сержант Раздорожный прямо под обстрелами быстро выполнил ремонт техники, заменив необходимые узлы и агрегаты.

Ранее сообщалось о другом подвиге российского бойца – Павла Кочевого, который накрыл своим телом гранату, чтобы спасти жизни боевых товарищей.

Вам может понравиться

СП: командующий силами США в Европе был раскритикован главой Пентагона из-за своей оценки ВС России

Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Сытников, большинство западных средств массовой информации процитировали в своих материалах заявление американского генерала Кристофера Каволи, занимающего пост главы Европейского командования

Российские силы атаковали противника в районе села Александро-Шультино на Артемовском направлении

ВС России продолжают проводить активные боевые действия на нескольких участках фронта в зоне проведения специальной военной операции. Данная информация стала известна из официальных заявлений представителей Министерства обороны России, в том

ВС России благодаря иранским разработкам полностью обнулят украинские ПВО

Согласно информации издания «Свободная пресса», в настоящее время российские военные активно применяют в зоне СВО беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Эти дроны известны своим характерным звуком, похожим на звук советского мопеда,