В Минобороны России сообщили, что сержант гвардии Владимир Раздорожный, находясь под обстрелом со стороны украинских Вооруженных сил, смог починить поврежденный автомобиль российских десантников.

Боевая машина получила повреждения в результате минометной атаки неприятеля. Командир, после того как оценил обстановку, принял решение провести ремонтные работы.

В результате выполненной работы десантники смогли продолжить движение без каких-либо потерь среди личного состава. Сержант Раздорожный прямо под обстрелами быстро выполнил ремонт техники, заменив необходимые узлы и агрегаты.

Ранее сообщалось о другом подвиге российского бойца – Павла Кочевого, который накрыл своим телом гранату, чтобы спасти жизни боевых товарищей.