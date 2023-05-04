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Близкие и поклонники Вячеслава Зайцева прощаются с ним в Москве в Соборе Троицы Живоначальной в Щелкове. Об этом сообщает издание Газета.ру.

На церемонии прощания присутствовали певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, помощник модельера Вадим Хусаинов и его сын Егор.

Бабкина заявила, что Зайцева стоило бы похоронить ближе к Москве. Она также отметила, что Вячеслав Зайцев унес с собой на тот свет еще одного модельера. Это Валентин Юдашкин, который скончался спустя два дня после смерти Зайцева.

Сын Зайцева Егор выбрал Жегаловское кладбище для погребения своего отца. Местные жители выразили опасения относительно безопасности на кладбище, утверждая, что родственники Зайцева заплатили «крупную сумму» за место на нем.

Легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля, ему было 85 лет.

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