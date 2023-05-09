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Как передает News.ru, член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что попытки польских властей заставить людей забыть последствия Второй мировой в итоге приведут к распаду страны. К тому же польское правительство активно ведет русофобскую пропаганду.

Цеков напомнил, что агрессивно настроенные поляки 9 мая помешали российскому послу в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Он подчеркнул, что Польша в очередной раз показала свое истинное лицо. Стоит отметить, что глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач настоятельно рекомендовал Андрееву отказаться от возложения цветов к памятнику советским воинам.

«Я считаю, что с такими принципами и национальное развитие, и внешняя политика потерпят крах», – заявил сенатор. Он также добавил, что польское правительство всеми силами старается занять выдающееся место на международной арене. Однако все вокруг понимают, что Польша является слугой США.

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