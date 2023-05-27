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Запад совершенно напрасно надеется, что Россия потерпит поражение в конфликте на Украине. Этого не произойдет ни в одном возможном сценарии дальнейшего развития событий, заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Он напомнил высказывание британских политиков о том, что Россия представляет серьезную угрозу для НАТО, США и Лондона. Однако сейчас именно Североатлантический альянс опасен для РФ, так как он “подбрасывает дровишки” в пламя противостояния.

Это хорошо, что Великобритания осознает опасность России, заявил Джабаров. Именно это осознание станет сдерживающим фактором для всего блока НАТО, который не рискнет идти на прямое противостояние с Москвой. А в скором будущем еще и поймет, что все попытки навредить РФ руками Украины являются провальными и абсолютно бесполезными, так как проигрывать Россия не собирается.

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