Запад совершенно напрасно надеется, что Россия потерпит поражение в конфликте на Украине. Этого не произойдет ни в одном возможном сценарии дальнейшего развития событий, заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Он напомнил высказывание британских политиков о том, что Россия представляет серьезную угрозу для НАТО, США и Лондона. Однако сейчас именно Североатлантический альянс опасен для РФ, так как он “подбрасывает дровишки” в пламя противостояния.

Это хорошо, что Великобритания осознает опасность России, заявил Джабаров. Именно это осознание станет сдерживающим фактором для всего блока НАТО, который не рискнет идти на прямое противостояние с Москвой. А в скором будущем еще и поймет, что все попытки навредить РФ руками Украины являются провальными и абсолютно бесполезными, так как проигрывать Россия не собирается.