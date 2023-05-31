В беседе с «Лентой.ру», врач-сексолог и психотерапевт Елена Малахова поделилась информацией о позах, которые идеально подходят для пассивного секса. В таких позах один партнер может максимально расслабиться, в то время как второй партнер выполняет основную работу.

Среди поз для ленивого секса Малахова выделила две классические: «миссионерскую» для женщины и позу «наездница» для мужчины. В этих позах пассивный партнер может наслаждаться без особого усилия, ведь движение и активность лежат на партнере.

Одной из удобных поз для пассивной партнерши является поза «ложки», где женщина почти не двигается, а мужчина берет на себя основную активность.

Поза «69» является максимально ленивым вариантом для интимной близости влюбленных, обеспечивая полноту ощущений. Еще одним интересным вариантом для ленивого секса может быть поза, в которой оба партнера лежат на боку, перпендикулярно друг другу, с тем, что женщина обхватывает мужчину ногами в районе талии. В этой позе партнеры могут наблюдать друг за другом, что придает остроты удовольствию.