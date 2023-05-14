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Киевский режим был уверен, что российские ВС не найдут склады с боеприпасами на Западной Украине, считал их неуязвимыми для ракет, но все вышло иначе. Хватило всего двух ночных атак, чтобы уничтожить крупные объекты в Тернополе и Хмельницком.

То, что там хранилось огромное количество ракетно-артиллерийских боеприпасов, не вызывает никаких сомнений. Достаточно посмотреть многочисленные видеозаписи взрывов, вызванных вторичной детонацией. В Хмельницком 13 мая был настоящий апокалипсис, мощные взрывы продолжались почти целый день.

Волонтер Роман Алехин рассказал, что удары ВС РФ ракетами класса «Х» и крылатыми «Калибрами» с кораблей Черноморского флота являются наиболее эффективной стратегией, так как они лишают противника боеприпасов, накапливаемых на протяжении нескольких месяцев. И тем самым срывают его планы по переходу в «решающее» контрнаступление, готовящееся с декабря.

По словам волонтера, такими темпами российские ВС сами могут перейти в наступление в ближайшее время, что станет полнейшей неожиданностью для ВСУ и всего киевского режима.

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