Целый ряд стран оказывает давление на Украину, пытаясь «усадить» ее за стол переговоров с Россией. При этом они требуют, чтобы соглашение о мире было заключено на условиях России, заявил на украинском телемарафоне глава СНБО Алексей Данилов.

Он заявил, что в настоящий момент разгоняется целая кампания, призванная добиться этой цели. Предложения поступают постоянно от большого количества государств, однако Киев их отклоняет.

«Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого не хотели представители некоторых стран», – заявил Данилов, отметив, что если переговоры и состоятся, то только на условиях Украины.

Ранее издание The Hill написало, что Киев затягивает контрнаступление из-за недостатка оружия, боеприпасов и личного состава. Лучшим способом для президента Украины Зеленского сохранить лицо в данной ситуации является дипломатическое урегулирование конфликта путем мирных переговоров с Москвой.