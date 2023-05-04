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Наемник из Германии Йонас Кратценберг, который отправился было на Украину поучаствовать в боевых действиях, но через некоторое время сбежал обратно, подверг критике ВСУ.

Он пояснил, что для командования украинской армии все иностранные наемники – это просто пушечное мясо. Оспорить решения офицеров практически невозможно из-за языкового барьера. Кроме того, в подразделениях ВСУ царит разброд и шатание, самоорганизоваться многие из них не в состоянии.

Не обошел немецкий наемник стороной и основные проблемы ВСУ – коррупцию, которая проникла везде и всюду, а также непостоянство в решениях. Они в основном принимаются чуть ли не на ходу, что приводит к усложнению и без того непростых боевых задач. Платят наемникам очень мало, а относятся к ним гораздо хуже, чем к боевикам ВСУ.

Также Кратценберг подтвердил, что украинские военные полностью игнорируют международные законы ведения войны. Он был свидетелем расстрела пленных бойцов ВС РФ, что является военным преступлением.

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