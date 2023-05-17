Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский раскритиковал политические поступки Германии в отношении польского государства. По его мнению, немцы подготавливают ловушку для Польши с «дальнейшим политическим изнасилованием».

По словам Сариуш-Вольского, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже в открытую предложил, чтобы страны Европейского союза согласились на главенство ФРГ. Польский политик подчеркнул, что расширение ЕС с включением в него Украины не будет осуществимо в случае, если кто-то не будет согласен с главенством Германии.

«Это является ловушкой, так как украинцы скажут нам «Вы мешаете нашему маршу в Европу», и нам придется оказаться под управлением олигархической сверхдержавы», – заявил польский евродепутат. Также Сариуш-Вольский отметил, что политика Франции и Германии может также привести к революционной смене режима. По его словам Европа может оказаться под немецко-французским управлением.