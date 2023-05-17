ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский раскритиковал политические поступки Германии в отношении польского государства. По его мнению, немцы подготавливают ловушку для Польши с «дальнейшим политическим изнасилованием».

По словам Сариуш-Вольского, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже в открытую предложил, чтобы страны Европейского союза согласились на главенство ФРГ. Польский политик подчеркнул, что расширение ЕС с включением в него Украины не будет осуществимо в случае, если кто-то не будет согласен с главенством Германии.

«Это является ловушкой, так как украинцы скажут нам «Вы мешаете нашему маршу в Европу», и нам придется оказаться под управлением олигархической сверхдержавы», – заявил польский евродепутат. Также Сариуш-Вольский отметил, что политика Франции и Германии может также привести к революционной смене режима. По его словам Европа может оказаться под немецко-французским управлением.

Вам может понравиться

В кабмине ЮАР объявили состав мирной миссии на Украину

В кабмине ЮАР сообщается, что в мирной миссии африканских лидеров, которые осуществят визит в России и Украину, примет участие не только Южно-Африканская Республика. К ней присоединятся Замбия, Конго, Сенегал, Уганда

Варшава передала Киеву большую часть советского вооружения

Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшавой было передано Киеву большое количество советского вооружения и техники. Об этом сообщает издание «Известия». По словам Андреева, польским руководством были переданы

В Сети показали кадры подрыва блиндажа бойцов ВС Украины заминированным российским дроном

Один из бойцов вооруженных сил Украины нашел «упавший» российский дрон с замаскированной взрывчаткой и принес его в свой блиндаж к сослуживцам, после чего их укрытие взлетело на воздух. Соответствующие кадры