Украинские телеграм-каналы снова пишут об “одной из самых тяжелых ночей для ПВО”. 29 мая ВС РФ нанесли целую серию ударов по Киеву, взрывы также гремели в Одессе, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой областях. Буквально несколько минут назад поступила информация о взрыве и во Львовской области.

Так, из Одессы сообщили о сильном запахе гари в городе и пожаре. Власти объяснили это взрывом зенитной ракеты системы противовоздушной обороны, но так сейчас объясняются буквально любые непонятные явления, связанные со взрывом.

Отмечается, что в отличие от минувшей ночи, ВС РФ задействовали не только дроны-камикадзе, но еще и ракеты воздушного базирования и “Калибры”. Подробностей о пораженных целях пока нет, власти отдельных регионов твердят об “успехах” ПВО, но можно предположить, что она снова не справилась со своими задачами.